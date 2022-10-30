Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:28

Фигуристка Скопцова: «Переход Трусовой к Соколовской пойдет ей на пользу»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Новости

Российская фигуристка Анастасия Скопцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

— Мне понравились в короткой, несмотря на ошибку, Соня Самоделкина и, конечно, Саша. Я считаю, ей на руку ее переход. Может, это странно прозвучит, может, меня кто-то захейтит. Но, по-моему, он пойдет ей на пользу, и, как она сама сказала, это ее личное решение, ей виднее, что делать. Я не вправе оценивать ее решение, но мне кажется, я бы поступила так же, — сказала чемпионка мира среди юниоров.

Самоделкина заняла на Гран-при России в Сочи второе место, Трусова — третье. Победителем соревнований стала Аделия Петросян.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анастасия Скопцова
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лайшев: «В первую очередь хочу пожелать не Петросян, а Трусовой всего самого доброго»