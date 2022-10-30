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Гран-при России

Сегодня, 19:09

Лайшев: «В первую очередь хочу пожелать не Петросян, а Трусовой всего самого доброго»

Лайшев прокомментировал результаты женского одиночного катания на этапе «Гран-при России» в Сочи
Руслан Минаев
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал результаты женского одиночного катания на этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Молодец Петросян. Молодец Этери Георгиевна Тутберидзе со своей командой. Молодец Саша Трусова, которая недавно стала серебряным призером Олимпийских игр. Не надо заниматься какими-то сплетнями: куда-то перешла, упала, а нужно благодарным быть, потому что это одна единая российская команда.

В первую очередь хочу пожелать не Петросян, а Трусовой всего самого доброго. Чтобы она продолжала радовать и родителей своих, и нас», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Чемпионка Аделия Петросян набрала 78,92 балла за свое выступление. Второе место заняла Александра Трусова (70,20 балла), на третьей строчке — Вероника Яметова (68,03).

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-v-pervuyu-ochered-khochu-pozhelat-ne-petrosyan-a-trusovoy-vsego-samogo-dobrogo-1399588/
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
Ренат Лайшев
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