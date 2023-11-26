Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:24

Муравьева — о неудачном прокате: «Почему это именно со мной произошло? Почему именно сегодня?»

Муравьева отреагировала на свое выступление на «Гран-при России» в Москве
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве. Спортсменка набрала 210,25 балла по сумме двух программ и заняла третье место.

— Наверное, лучше такой итог будет здесь, чем на чемпионате России. Наверное, я не так сильно работала, не заслужила. Недоработала. Для меня не так важны этапы «Гран-при», мы готовилась к чемпионату России. Но подводить итоги не буду, в следующем сезоне тоже будут этапы, все будет в моей жизни.

Почему это именно со мной это произошло? Почему именно сегодня? Не такая большая трагедия, конечно, но для спортсмена это не радостно точно. Я очень эмоциональный человек. Не подумала во время проката, лишний лутц сделала, мозги отключились. На самом деле нужно было делать один аксель, но сыграл мой характер, не получилось, а дальше не подумала. Я не хочу пробовать аксель, я делать и буду делать. Многие говорят, что я буду пробовать, но я хочу делать и на тренировках, и на соревнованиях, — сказала Муравьева.

Победила на соревнованиях Камила Валиева, второе место заняла Вероника Яметова.

Софья Муравьева
1
0
Читайте также
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
В Германии узнали о страхе командования ВСУ
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Валиева: «Я думала в прошлом году было сложно, а это была подготовка»

Вероника Яметова: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Москве