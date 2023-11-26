Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве. Спортсменка набрала 210,25 балла по сумме двух программ и заняла третье место.

— Наверное, лучше такой итог будет здесь, чем на чемпионате России. Наверное, я не так сильно работала, не заслужила. Недоработала. Для меня не так важны этапы «Гран-при», мы готовилась к чемпионату России. Но подводить итоги не буду, в следующем сезоне тоже будут этапы, все будет в моей жизни.

Почему это именно со мной это произошло? Почему именно сегодня? Не такая большая трагедия, конечно, но для спортсмена это не радостно точно. Я очень эмоциональный человек. Не подумала во время проката, лишний лутц сделала, мозги отключились. На самом деле нужно было делать один аксель, но сыграл мой характер, не получилось, а дальше не подумала. Я не хочу пробовать аксель, я делать и буду делать. Многие говорят, что я буду пробовать, но я хочу делать и на тренировках, и на соревнованиях, — сказала Муравьева.

Победила на соревнованиях Камила Валиева, второе место заняла Вероника Яметова.