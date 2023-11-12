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Гран-при России

Сегодня, 21:03

Тарасова назвала сенсацией победу Дикиджи на «Гран-при России» в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуриста Владислава Дикиджи на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Владислав сотворил настоящую сенсацию, одержав победу в Казани. Его катание — это просто прелесть. Очень радостно, что у нас в стране появился такой интересный и самобытный парень. Хотела бы поздравить с победой и его тренера. Что мне больше всего понравилось в его программе? Отмечу именно индивидуальность Дикиджи. Считаю это самым главным для фигуриста: он такой, какой есть», — приводит слова Тарасовой RT.

Дикиджи по сумме двух программ набрал 287,40 очка. Вторую строчку занял Евгений Семененко, у которого 266,24 балла, третий — Глеб Лутфуллин (257,63).

Источник: RT
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Татьяна Тарасова
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