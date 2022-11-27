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Гран-при России

Сегодня, 16:12

Тарасова — о выступлении Муравьевой на «Гран-при» в Перми: «Просто молодец, талантище»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление в произвольной программе ученицы академии «Ангелы Плющенко» Софьи Муравьевой на шестом этапе «Гран-при России» в Перми.

«Софья просто молодец, талантище, аксель в три с половиной оборота, сразу две штуки в программе. Где вы такое видели? Это мы видим в первый раз. С этим нельзя не поздравить. И ее, и Женю [Плющенко]. Здорово!» — цитирует ТАСС Тарасову.

Победительницей этапа стала Елизавета Туктамышева, которая набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Муравьева
Татьяна Тарасова
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