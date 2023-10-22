Тарасова о решении Туктамышевой: «Взяла отпуск, имеет право. Я за нее очень рада»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Елизаветы Туктамышевой взять паузу в профессиональной карьере.

26-летняя фигуристка заявила, что взяла паузу до прыжкового чемпионата. Однако продолжит выступать в шоу.

«Такие паузы, на мой взгляд, могут очень хорошо влиять на состояние больших спортсменов, у которых длинная спортивная жизнь, много соревнований. На несколько месяцев отойти от соревнований — ничего плохого в этом нет. Тем более, что у нас сейчас нет международных соревнований. Не будет выступать, она взяла себе отпуск, имеет право. Я за нее очень рада», — сказала Тарасова «СЭ».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщало РИА Новости. Сама спортсменка рассказала, что рассматривает вариант с работой тренером после завершения карьеры.

26-летняя фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером европейского первенства 2013 года и победительницей чемпионата России-2013.