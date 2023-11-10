Ученик Тутберидзе Федотов заявил, что катает «Черного лебедя» по-мужски

Сегодня, 18:33
Фигурист Арсений Федотов прокомментировал свою победу на четвертом этапе серии «Гран-при России» в Казани и рассказал о задумке своей произвольной программы.
«Я к этим соревнованиям, честно сказать, был не очень готов. Не все получалось, тяжело настраиваться было, поэтому победа получилась насыщенная и сладкая. Мне повезло с номером, я был шестой и много времени было, тараканов из головы выкинул и подготовился спокойно.
Мы ежедневно отрабатываем программы и короткую, и произвольную. «Черного лебедя» я стараюсь катать по-мужски, по-своему, не как девушки. Дальше буду выступать в Москве», — сказал Федотов.
Фигурист дебютировал на этапах серии «Гран-при России».