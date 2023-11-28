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Гран-при России

Сегодня, 08:00

Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Эфир с вице-чемпионкой Европы Верой Базаровой

Live с Верой Базаровой — в 11.00.
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Во вторник в 11:00 по московскому времени на YouTube-канале «Кваксель» мы в прямом эфире обсудим итоги последнего этапа «Гран-при России» в Москве, а вместе с тем и общие итоги всей серии вместе с российской фигуристкой, призером чемпионатов Европы Верой Базаровой.

Ведущие — Рустам Имамов и Анастасия Рацкевич.

Главные темы эфира:

— как изменилась программа Валиевой после неудачного этапа в Казани;

— увидим ли мы ультра-си от российских фигуристок в сезоне;

— Владислав Дикиджи — новый лидер или все еще темная лошадка;

— где российские соревнования были успешнее международных, а где — наоборот;

— когда Косторная сможет всерьез претендовать на медали в парах;

— Александра Степанова и Иван Букин теперь лучшие танцоры мира?

И любые другие темы, которые вы предложите в чате! Задавайте вопросы нашему эксперту и делитесь эмоциями в комментариях. И подписывайтесь на «Кваксель»!

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