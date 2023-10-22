«Наш труд был спущен в унитаз, мой любимый вид спорта тонет в болоте». Ядерный монолог Косторной

Алена недовольна оценками на старте карьеры в парах.

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, после выступления на втором этапе «Гран-при России» в Омске жестко отреагировала на судейство. Новая пара, пусть и с именем, не попала на пьедестал и по сумме заняла 192 балла. Косторная оба дня после объявления оценок реагировала крайне негативно. Теперь она высказалась, что ей не нравится.

Наш труд был убит

— Как оцените эти два дня?

— Никак.

— А по пятибалльной шкале?

— Ноль.

— Чем именно недовольны?

— Всем.

— Что-то было хорошее, уровни на поддержках. Разве нет?

— Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз. Вот так. Да, в произвольной программе не получилось показать то, что планировалось. А утром был очень достойный прокат, наверное, один из сильнейших на данном этапе. Но, к сожалению, видимо, не хватает на два таких проката за один день. Над этим нужно будет работать. Но то, как был убит наш труд... Мы настраивались, готовились, тренировались. То, как это было оценено, оставляет желать лучшего, это губит все эмоции, весь позитивный настрой.

— Это злит и мотивирует продолжать или просто убивает?

— Нет, это просто объективное понимание, как мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном. Не буду называть, из-за чего именно, но это так.

— Есть объяснение, почему так?

— Мир жесток. Каждый пытается найти выгоду для себя. Это правильно, так и нужно делать. Но есть и спортивный принцип, который этому противоречит. Из-за того, что сейчас происходит в целом, у меня не остается комментариев.

— Вы готовы продолжать работать в условиях, когда к вам нет должной лояльности?

— Не лояльность. Я ищу справедливости. Да, я буду работать, Гоша будет работать, мы будем работать вместе. Потому что фигурное катание — прежде всего работа с публикой. Нужно абсолютно абстрагироваться от оценочных моментов, мест, полученных на данном этапе. Мы будем выходить и радовать зрителей. В первую очередь я катаюсь для них.

— Довольны, как принимали?

— Да. Это огромный плюс на фоне всего этого минуса.

Никогда не поверю, что катаюсь хуже других спортсменов

— Есть аргумент — за что вам ставить высокие компоненты? Вы не скатаны, новые для судей.

— Насчет целых компонентов не знаю, но есть отдельные критерии — навыки катания, например. Никогда в жизни не поверю, что я катаюсь хуже, чем остальные спортсмены. К сожалению, было оценено именно так. Понимаю, что здесь идет другая оценка, оценивается работа в паре. Но я не скажу, что Гоша катается хуже. В совокупности мы точно не в отстающих уж по этому критерию, по исполнению, интерпретации программы.

— Ты когда сюда ехала, не этого ожидала?

— Я много чего ожидала, но при чистых прокатах не этого. Могла допускать, что мы сорвем, недоделаем, может пойти что-то не так. Даже если 12 лет одно и то же делаешь, могут быть срывы. Но когда мы делаем практически максимум из своего контента — да, были погрешности, но сильно лучше быть и не могло. Когда с прокатом хуже нас оценивают неплохо, а с прокатом в два раза лучше нам говорят: «А это было хуже предыдущего», ну...

— Нет желания с судьями поговорить?

— Говорить с судьями во время соревнований нельзя. Но, конечно, хотелось бы подойти к людям и спросить — что конкретно им не понравилось.

— Сложно было себя собрать сегодня?

— Очень.

Георгий Куница и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Георгий Куница: «Очень сложно было собраться. Утром получилось, вечером не хватило».

— Твое мнение можно спросить, раз Алена так сказала?

— Если я молчу, значит, я солидарен. Если есть что добавить, я скажу. Я сказал, что утром у нас получилось, вечером не хватило.

— Алена, ты часто говоришь «это происходит». Можешь сказать, что происходит?

— Нет. Это будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, чтобы настолько высовываться.

— Какие эмоции после возвращения? Ты не выступала 700 дней.

— Я стала взрослее, стала спокойнее ко всему относиться. Все.

Хотелось посмотреть в глаза судье

— Желания сменить федерацию, флаг нет? Есть такие варианты?

— Вариантов много, но пока озвучивать это не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет завтра.

— Какие слова были вчера, когда увидела распечатку? Матерные?

— Я была в шоке. Потому что я посмотрела сначала все по уровням и подумала, что можно было чуть-чуть лучше. Но практически все, что могли, мы сделали. Но потом я посмотрела на вторую оценку и надбавки GOE и была в замешательстве. Потому что настолько огромная разница между оценкой одного судьи и другого судьи по правилам не имеет место быть. Был только один вопрос: «Покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось». Сегодня на тренировке, катая ту же поддержку, так же исполненную, было очень интересно наблюдать за судьями. После нее они бежали консультироваться к главному судье, к техническому контролеру, чтобы уточнить — был ли это срыв. Очень удивительно, что люди, которые нас оценивают, этих вещей не знают. Или забывают. Или не обращают внимание.

— Судьям вроде бы запрещено контактировать друг с другом во время прокатов.

— Знаете, нам на контрольных тоже запрещено у всех списывать. Что мы делаем? «А во втором че, а в третьем че, по-братски, пожалуйста». Здесь разговоров нет, просто косые взгляды.

— Это можно как-то исправить?

— Я не этим занимаюсь. Я спортсмен, высказала свое объективно недовольное мнение по поводу первого дня соревнований. По поводу второго, заметьте, я не сказала ни слова, потому что действительно мы были не готовы в эмоциональном плане. Я была не готова.

— Ошибка в каскаде была с этим связана?

— Я очень нервничала, переживала. Поэтому сегодня все это комом навалилось. Это моя ошибка.