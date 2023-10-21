Туктамышева смотрела «Гран-при» в Омске от бортика — и решила запить пивом. Фото с турнира

Что интересного произошло в первый день соревнований.

Звезда дня, хоть и не принимавшая участия в соревнованиях, — Елизавета Туктамышева. Судя по неофициальной информации, она близка к уходу из спорта. Но сегодня в Омске прекрасно откатала показательную программу на открытии, сделав тройной лутц и два двойных акселя, поработала для Первого канала и запила все это пивом, предварительно поработав продавцом.

И даже удачно наставляла на прокат танго Матвея Ветлугина — он выиграл короткую программу.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ну и выглядела потрясно.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В парном катании итоговые результаты вызвали немало споров. Выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, несмотря на низкий балл 73,50. Партнер не смог выпрыгнуть на сальхове, и первое место паре и ее тренеру Тамаре Москвиной явно не принесло удовлетворения.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вряд ли довольны оценками и Георгий Куница с Аленой Косторной. Для обоих это первое соревнование после двухлетнего простоя, однако даже чистое исполнение программы судьи оценили очень по-разному и сдержанно. В компонентах оценки от 6,75 до 9,25 (самую низкую поставила судья по фамилии Трусова), а поддержку некоторые судьи оценили на +3, а двое других на -3. Разброс поразительный.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

И сама Алена вечером написала, что не так себе представляла дебют.

Едва не выигравшие у Мишиной/Галлямова Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в конце проката даже столкнулись лбами.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фавориты вообще в Омске выглядели сенсационно невразумительно. Аделия Петросян проиграла короткую программу, и теперь некоторые слухи даже пророчат ее снятие.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Марку Кондратюку, которому болельщицы вручили огромный перец, явно не хватало остроты в короткой программе. Он лишь восьмой.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зато на показательных не проиграл никто. На омский лед для участия в церемонии открытия даже приехала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

И чемпионы олимпийского командного турнира ослепительные Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье на омской арене новый соревновательный день.