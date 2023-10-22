Российский фигурист не понял, что выиграл соревнования. Странная история на «Гран-при»

Мужчины после «Гран-при» в Омске разоткровенничались.

«Гран-при России». Второй этап. Омск

Мужчины. Итог

1. Матвей Ветлугин — 270,87

2. Алексей Ерохов — 268,22

3. Григорий Федоров — 251,10

Мужские соревнования фигуристов на втором этапе «Гран-при России» завершились как триллер. Фаворит Марк Кондратюк снова начал с косяков, но затем на морально-волевых двумя четверными сальховами во второй половине программы поднял себя на четвертое место. За первое место в итоге боролись Алексей Ерохов и Матвей Ветлугин — один вытаскивал себя из подвала и едва не дотащил до первого места. Другой по ходу программы несколько раз перекраивал контент и на зубах добрался до первой победы на таком уровне. Причем оба пережили большой период разлуки со спортом из-за тяжелых травм. Вот что все трое говорили после выступлений.

Матвей Ветлугин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матвей Ветлугин: «Не понял, что выиграл»

— Мне говорят «поздравляю с победой», я говорю: «С какой еще победой? Я второй стал, мне двух баллов не хватило же». Мне показывают таблицу — вот, ты первый. Пришлось все интервью переписывать. (Смеется.) Думал, что я второй. Смотрю — 268, нормально, ладно, не хватило. Видимо, не на свою фамилию посмотрел. Бывает же такое, что при чтении перескакиваешь строчку. Радовался, что в тройку попал.

— Ты сегодня прыгнул двойной, тройной и четверной тулуп, одинарный, двойной и тройной аксель. Это стиль такой особый?

— Ну да. Техничности мне не хватает, конечно... Вариативностью берем.

— Нагрибовали?

— Я не видел распечатки по баллам, но... Компоненты получил 92,58, это же больше, чем у всех на первом этапе? Причем грязноватый прокат, думал, что меньше будет. Я настраивался, что при чистом прокате будет 85 и 88 (за технику и компоненты. - Прим. «СЭ» ). А в итоге — 84 и 92. Убирали четверной риттбергер, считали... В итоге все в прокате переделывал. Весь прокат только и делал, что считал.

— Борт все-таки помешал с четверным тулупом?

— Нет, нет. Так получилось. Поспешил.

— Хоть ты весь прокат и считал, но катался проникновенно, у бортика стояли люди, которые прослезились.

— Это очень ценно для меня. Это, в общем-то, для чего я катаюсь. Не лукавлю, но то чувство, когда много тысяч человек хлопали, очень нравится. Это очень сильно.

Алексей Ерохов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алексей Ерохов: «Если Трусова делала, то думал — а я что, не могу?»

— С каким настроением смотрел прокат Ветлугина? В шаге от победы был.

— Как и любой спортсмен, хотелось выиграть, не буду скрывать. Особенно после проката, которых я давно не показывал. В любом случае рад, что получилось хорошо выступить и в итоге попасть в тройку. Место важно, но приятно скорее, что удалось достать себя из глубины, а не серебру. Надеюсь, на следующих стартах все будет еще лучше и красивее, образ все-таки новый, программа тоже. Теперь пятый этап впереди в Самаре.

— Матвей думал, что ты первый?

— Видимо, так. (Смеется.)

— Надо было брать кубок и бежать.

— Да медали все равно вечером раздают.

— У тебя непростая карьера, ты лечился, возвращался, снова лечился. Почему ты продолжаешь, ради чего?

— Честно, я никогда не задумывался о том, чтобы заканчивать с фигурным катанием. Мне просто нравится, приносит удовольствие. Даже в тяжелые моменты думал — залечимся, восстановимся и опять на тренировку. Просто я очень люблю фигурное катание.

— Когда последний раз залечивался?

— Вчера. (Смеется.)

— У вас мужская компания в группе. Одни мальчики — это по-другому настраивает?

— Мне с парнями нравится тренироваться. Вы постоянно в соревновательном режиме, но не серьезно, а с юмором, весело. Дружелюбная атмосфера.

— Если не прыгнул, не обидно, что девочка это сделала.

— Не обидно, да. (Смеется.)

— Отвлекают девушки на катке?

— Не буду лукавить, но... Нет, не обидно из-за того, что они делают, или не хочется отвлекаться, а... Вот когда Трусова начала делать четверные, то были некоторые мысли. Опять же, не завидно, а примерно так: «Ну если Саша Трусова делает, а я что, не могу?» Это подталкивало вперед, конечно.

Марк Кондратюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Марк Кондратюк: «Спортивная цель есть, но я не буду ее озвучивать»

— Ты готов к аналитике — что было не так в эти два дня?

— Это моя вина, сам плохо откатал.

— Ты говорил, что тебе стыдно. Почему так? Ошибки у всех случаются.

— Такое чувство. Не могу объяснить. Больше из- за вчерашнего выступления это ощущение. Сегодня было получше. Сам вышел, сам плохо откатал, сам в этом виноват, испытываю из- за этого определенный стыд. Очень много людей пришло, многие поддерживали и болели за меня. Я все это слышал. Немного неудобно перед людьми, которые пришли в том числе посмотреть на меня. А я не показал тот уровень, который сам бы хотел показать и который люди хотели бы увидеть.

— Почему не удалось показать свой уровень?

— Я глобально еще не анализировал этот момент. Сутки между короткой и произвольной проще об этом не думать и сохранять какой-то типа позитив. Если ты входишь в состояние тильта, будет только хуже. Сейчас я выдохну, успокоюсь и вместе со Светланой Владимировной [Соколовской], тренерами буду обсуждать, что - то пытаться поменять.

— Для тебя стало неожиданностью произошедшее?

— Я был довольно неплохо готов. Отчасти меня удивило, что вчера так получилось. Иногда бывает так, что ты не готов, что-то болит, но вчера все было нормально.

— Может быть, сказался недостаток соревновательной практики?

— Думаю, нет. Пока не готов ответить.

— Ты много выступал на шоу в межсезонье. Тяжело совмещать это с соревнованиями?

— Это палка о двух концах. Что касается шоу, я просто очень люблю выступать. Вне зависимости от того, соревнования это или шоу. Это то, ради чего я тренируюсь и занимаюсь спортом. Эти эмоции, впечатления, переживания не сравнимы ни с чем. Они есть только здесь и сейчас — пока я занимаюсь спортом. Шоу идут потом, но все это в целом — несколько лет жизни. Поэтому хочется по максимуму взять все это и пронести потом в дальнейшую жизнь.

— Насколько созвучна программа «Ода к радости» с твоим характером?

— Если выбирать из двух программ, то эта ближе мне. Я скорее позитивный человек. Я очень хотел именно эту музыку, историю, которую сам изложил. Надеюсь, что получится катать ее получше, более эмоционально. Но все силы, которые у меня были на сегодняшний момент, я вложил в прокат.

— Здоровье не беспокоит?

— Все нормально.

— Откуда ты черпаешь мотивацию? На сколько ее еще хватит?

— Мне кажется, что я уже ответил на этот вопрос минуты назад. Я просто очень люблю выступать. Это и есть моя мотивация. Я понимаю, к чему этот вопрос. Выступать на соревнованиях — это то, ради чего я занимаюсь спортом. Если обстоятельства сейчас такие, значит, я выступаю здесь. Крутая арена, крутые соревнования. За исключением того, что здесь выступают только российские спортсмены, а не из других стран, ничего не поменялось. Если первостепенная цель звучит так, как у меня, то я не вижу проблем с мотивацией. Я как - то могу изменить обстоятельства? Нет.

— Какая задача у тебя на сезон?

— Спортивная цель есть, но я не буду ее озвучивать. Я стараюсь до нее дойти. А так — получать удовольствие от спорта.