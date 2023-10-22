В фигурном катании нашлась спортсменка, которая назвала его болотом. Но скорее это будет конец Косторной, чем ее вида спорта

Главные итоги второго этапа «Гран-при России» в Омске.

«Гран-при России». Второй этап. Омск

Мужчины

1. Матвей Ветлугин — 270,87

2. Алексей Ерохов — 268,22

3. Григорий Федоров — 251,10

Женщины

1. Аделия Петросян — 236,31

2. Алина Горбачева — 205,71

3. Мария Агаева — 202,29

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 232,98

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 221,67

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 203,32

Турнир «Сердце Сибири» оказался гораздо более ярким и блокбастерным, чем уфимский неделю назад. Были и сенсации, и громкие слова, и полные трибуны, и вежливый персонал, обеспечивавший плакатами и игрушками, — таким и должен выглядеть турнир по фигурному катанию, который может собирать аудиторию и стать интересным даже в отсутствие доступа во внешний мир.

«СЭ» перечисляет несколько главных итогов и знаковых событий.

1. Возвращение Косторной и ее заявления

Пара Георгий Куница/Алена Косторная впервые вышла на соревновательный лед и из шести пар стала четвертой. Этот результат практически гарантирует попадание на чемпионат России, и баллы ребята для дебюта показали достойные — 192,77, но чемпионка Европы осталась громогласно недовольна этим результатом.

— Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз. Да, в произвольной программе не получилось показать то, что планировалось.

Но то, как был убит наш труд в короткой... Мы настраивались, готовились, тренировались. То, как это было оценено, оставляет желать лучшего, это губит все эмоции, весь позитивный настрой.

Это просто объективное понимание, как мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном. Не буду называть, из-за чего именно, но это так, — после прокатов с ходу выпалила Косторная.

Фигурное катание — субъективный вид спорта по определению, поэтому будет справедливо представить оба взгляда на ситуацию. Да, в первый день у ребят действительно были основания критиковать судей — один из элементов умудрился получить +3 и -3 одновременно от разных судей. Оценки за скольжение на уровне 6,75 из 10 победительницу финала международного «Гран-при» тоже вряд ли обрадовали.

Однако во второй день оценить их могли и жестче — докатывали Алена и Георгий уже на зубах, а не на коньках, и тем не менее судьи не стали их «убивать». Окей, даже если мы пересчитаем баллы за короткую и накинем несколько пунктов ребятам, они не поднимутся на третье место. До него более 10 баллов. Никакого прорыва и изменения сути.

И то, что в фигурном катании много проблем с честностью судейства и закулисными интригами с самого детского уровня, правда. И острому языку Алены журналисты всегда будут рады, мы диктофоны убирать не будем. Тут вопрос только к ней самой — готова ли она сделать все, чтобы засучить рукава и пахать вместе со своим партнером и по баллу отгрызать отставание? Критика судейства от Хабибуллиной/Княжука была бы даже логичнее. Потому что против гневных филиппик у системы всегда есть тихие и мерные жернова и шестеренки, которые перемололи не одного человека и пару.

Матвей Ветлугин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

2. Ветлугин одержал свою первую победу

Маленький шаг для мужского одиночного катания, но такой большой для Матвея. Маленький, но все же шаг — потому что нашей фигурке остро требуются новые личности, разнообразие исходов соревнований, и мужчины пока справляются с этим на ура. Выиграл не фаворит Кондратюк, а Ветлугин, причем с миниатюрным отрывом от Алексея Ерохова, которого списали и не видели на пьедестале. В итоге наверху два человека, которые: а) редко там бывают; б) перешли через множество травм, долгие перерывы и желание заканчивать. Такие истории должны мотивировать и ровесников, и новое поколение.

Ну а Ветлугин — вообще штучный фигурист, которых у нас мало. Умеющий именно кататься и проживать программу, не страдать ради четверных. Да, со сложными прыжками у него еще тяжело — нужно добавлять. Но при такой второй оценке (за артистизм и тому подобное) есть очень надежный фундамент, чтобы на международные старты, когда они к нам вернутся, выйти с солидным рейтингом и становиться лидером сборной. Главное — не перегореть и не переболеть, то бишь не переборщить с травмами.

3. Петросян выиграла, Тутберидзе не приехала

У женщин итог оказался предсказуемым, но то, как он сформировался, все же заслуживает внимания. Лидер группы Тутберидзе Аделия Петросян сначала заставила себя выбираться из ямы, в которую угодила после короткой программы — не сделала каскад и ошиблась на тройном акселе. В итоге Алину Горбачеву (которую два месяца назад искала вся Москва) она обыграла — Алина сама не смогла сделать ряд прыжков, но процент ультра-си на старте сезона у Петросян невысокий — на плюсы она сделала пока только два прыжка из семи.

Возможно, подспудно на Аделии сказывается и отсутствие высокой конкуренции, а также отсутствие Этери Тутберидзе, которая предпочла первым этапам российского «Гран-при» Японию и США. С Аделией ездили в Уфу Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, до Омска доехал только Дудаков.

Зато с Аделией произошла другая красивая история. Оказывается, в субботу с трибуны маленькая девочка кинула ей мягкую игрушку, которая завалилась в пространство за трибуной. И организаторы после комментария в своей группе пошли ее доставать какой-то длинной палкой и, чтобы утешить юную болельщицу, передали на следующий день игрушку лично фигуристке. Причем мишка был сделан, судя по всему, собственными руками.

Таких бы положительных историй побольше нашему фигурному катанию. Не в баллах счастье, в конце концов, а в любви.