Гиньяр и Фаббри выиграли «Гран-при Франции» в соревнованиях танцевальных дуэтов

Танцевальный дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри занял первое место на этапе «Гран-при» по фигурному катанию, который проходит во французском Анже.

Пара набрала 124,43 балла за произвольный танец и выиграла турнир с итоговым результатом 207,95 балла.

Серебро завоевали канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (201,93 балла), замкнули тройку призеров французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (187,15).

«Гран-при» по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 207,95

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 201,93

3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 187,15

4. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 179,76

5. Ева Пэйт — Логан Бай (США) — 174,03