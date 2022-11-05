Гиньяр и Фаббри выиграли «Гран-при Франции» в соревнованиях танцевальных дуэтов

Сегодня, 19:10
Танцевальный дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри занял первое место на этапе «Гран-при» по фигурному катанию, который проходит во французском Анже.
Пара набрала 124,43 балла за произвольный танец и выиграла турнир с итоговым результатом 207,95 балла.
Серебро завоевали канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (201,93 балла), замкнули тройку призеров французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (187,15).
«Гран-при» по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 207,95
2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 201,93
3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 187,15
4. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 179,76
5. Ева Пэйт — Логан Бай (США) — 174,03