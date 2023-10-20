Гран-при, Skate America: расписание и трансляции 1-го этапа

20 октября, 22:00
Первый этап серии Гран-при ISU Skate America состоится с 21 по 23 октября в США. Соревнования будут проходить в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Турнир проводится Федерацией фигурного катания США (USFSA) с 1979 года.
Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.
Российские фигуристы не вошли в состав участников серии гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.
Пары, короткая программа — 2:30
Мужчины, короткая программа — 3:53
Танцы на льду, ритм-танец — 22:03
Пары, произвольная программа — 23:39
Женщины, короткая программа — 2:16
Мужчины, произвольная программа — 4:04
Танцы на льду, произвольный танец — 21:15
Женщины, произвольная программа — 23:03
Показательные выступления — 3:30
Реклама. Рекламодатель ООО «Специализированный застройщик «РЕНЕССАНС»» ИНН 9701057629. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
LdtCKKNoe