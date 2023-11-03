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Сегодня, 22:07

Канадцы Перейра и Мишо победили в короткой программе пар на «Гран-при Франции»

Руслан Минаев
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Канадский дуэт Лиа Перейра и Трент Мишо победили в короткой программе среди пар в «Гран-при Франции». Они набрали 65,97 балла.

Второе место заняли итальянцы Сара Конти/Никколо Мачии — 65,31. Третьими стали Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 59,04.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап. Grand Prix de France. Анже, Франция

Пары

Короткая программа

1. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 65,97

2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 65,31

3. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 59,04

4. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 58,46

5. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 54,75

6. Анна Валези — Мануэль Пьяцца (Италия) — 53,95

7. Осеан Пьегад — Денис Стрекалин (Франция) — 52,83

8. Оксана Вуйямо — Флавьен Жинио (Франция) — 51,56

Фигурное катание
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