Канадцы Перейра и Мишо победили в короткой программе пар на «Гран-при Франции»

Канадский дуэт Лиа Перейра и Трент Мишо победили в короткой программе среди пар в «Гран-при Франции». Они набрали 65,97 балла. Второе место заняли итальянцы Сара Конти/Никколо Мачии — 65,31. Третьими стали Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 59,04. Гран-при по фигурному катанию 3-й этап. Grand Prix de France. Анже, Франция Пары Короткая программа 1. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 65,97 2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 65,31 3. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 59,04 4. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 58,46 5. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 54,75 6. Анна Валези — Мануэль Пьяцца (Италия) — 53,95 7. Осеан Пьегад — Денис Стрекалин (Франция) — 52,83 8. Оксана Вуйямо — Флавьен Жинио (Франция) — 51,56