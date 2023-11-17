Японец Миура выиграл короткую программу на «Гран-при Финляндии»

Сегодня, 16:37
Японский фигурист Као Миура лидирует после короткой программы на «Гран-при Финляндии». За свой прокат он получил 93,54 балла.
Второе место занимает японец Сун Сато, набравший 90,41 балла. Тройку лучших замкнул американец Джимми Ма (80,19).
Произвольные программы мужчины представят в субботу, 18 ноября. Начало — в 13.30 мск.
«Гран-при Финляндии», Эспоо
5-й этап
Мужчины
Короткая программа
1. Као Миура (Япония) — 93,54 балла
2. Сун Сато (Япония) — 90,41
3. Джимми Ма (США) — 80,19
4. Коширо Шимада (Япония) — 77,81
5. Кевин Аймо (Франция) — 73,94