Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 16:37

Японец Миура выиграл короткую программу на «Гран-при Финляндии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Японский фигурист Као Миура лидирует после короткой программы на «Гран-при Финляндии». За свой прокат он получил 93,54 балла.

Второе место занимает японец Сун Сато, набравший 90,41 балла. Тройку лучших замкнул американец Джимми Ма (80,19).

Произвольные программы мужчины представят в субботу, 18 ноября. Начало — в 13.30 мск.

«Гран-при Финляндии», Эспоо

5-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Као Миура (Япония) — 93,54 балла

2. Сун Сато (Япония) — 90,41

3. Джимми Ма (США) — 80,19

4. Коширо Шимада (Япония) — 77,81

5. Кевин Аймо (Франция) — 73,94

Фигурное катание
Као Миура
Сун Сато
0
Читайте также
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Уно стал первым в короткой программе на «Гран-при Китая»

Гран-при по фигурному катанию: расписание и участники этапа в Эспоо