Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

16 декабря, 19:17

Алина Загитова назвала самые сложные моменты в начале своей карьеры телеведущей

Иван Шитик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что сложнее всего ей в начале карьеры телеведущей было обрести уверенность в себе

«Поначалу сложно было вообще все (улыбается). Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать, — сказала Загитова в интервью KP.RU.

Алина Загитова победила в зрительском голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.

Голосование проводила «Комсомольская Правда». Загитова набрала 206 440 голосов (49,95% от общего числа). Она обогнала другую ведущую «Ледникового периода» Анну Щербакову, получившую 179 089 голосов (43,33%).

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/alina-zagitova-nazvala-samye-slozhnye-momenty-v-nachale-svoej-karery-televedushhej/
Алина Загитова
1
1
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут коррективы
Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева рассказала, как участники «Ледникового периода» поздравили ее с днем рождения

Загитова рассказала, как помогала Щербаковой на съемочной площадке «Ледникового периода»