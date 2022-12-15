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Ледниковый период

15 декабря, 13:28

Медведева рассказала, как участники «Ледникового периода» поздравили ее с днем рождения

Мария Гусева
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как участники шоу «Ледниковый период» поздравили ее с днем рождения.

«Мне преподнесли такой сумасшедший подарок на день рождения. Я совершенно не ожидала этого, — цитирует «Газета.Ru» Медведеву. — Когда закончился съемочный день, вдруг совершенно неожиданно на том табло, на котором мы обычно видим свои оценки, появляется поздравление, — видео, где я еще совсем маленькая. Конечно, меня это растрогало практически до слез. Ребята так здорово меня поддержали. За что им огромное спасибо.

Да, еще хотела добавить: оказывается, все ребята были в курсе того, что должно было произойти после съемки. Появился торт, цветы, подарки, зрители поздравляли, Алла Михеева с микрофоном взяла на себя роль организатора этого праздника.

Ну в общем, я очень благодарна всем зрителям и любителям фигурного катания, поклонникам и, собственно говоря, всей команде «Ледникового периода».

Медведева в шоу выступает в паре с актером Федором Федотовым.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Евгения Медведева
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