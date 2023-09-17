Аделия Петросян: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Появилось видео произвольной программы фигуристки Аделии Петросян на сезон-2023/24 в рамках контрольных прокатов сборной России.

16-летняя спортсменка представила произвольную программу под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича. В прокате был чисто исполнен четверной флип.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября, и завершатся в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».