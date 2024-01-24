Энберт: «Петросян на данный момент лучше технически, чем Валиева»

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Энберт сравнил Камиллу Валиеву и Аделию Петросян.

«Камила по-прежнему прекрасно катается и невероятно выглядит на льду. Ей поставили интересные программы. Но на чемпионате России ей не удался четверной тулуп. Думаю, что мы еще увидим от Камилы четверные в прекрасном исполнении, но на данный момент она получила заслуженную бронзовую медаль. Для меня это было ожидаемо. Я в любом случае рад, что Камила продолжает радовать нас своими выступлениями. Аделия на данный момент лучше оснащена технически, у нее и контент сложнее, и каскады с тройными прыжками сложнее, есть два четверных тулупа в произвольной программе», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Чемпионат России-2024 прошел с 20 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинске. Петросян выиграла турнир, набрав по сумме двух программ 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,40), а Валиева стала третьей (237,99).

На чемпионате России по прыжкам 16-летняя Петросян стала серебряным призером. Валиева не принимала участия в турнире.