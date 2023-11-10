Ягудин надеется на победу Валиевой в CAS: «Надежда есть всегда!»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» новость о том, что CAS завершил слушания по делу Камилы Валиевой.

«Есть ли надежда на то, что Камила выиграет это дело? Надежда есть всегда!» — сказал Ягудин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда, решение будет вынесено в январе 2024 года.

Первые слушания по делу 17-летней спортсменки прошли с 26 по 28 сентября, после чего их отложили и продолжили 9 и 10 ноября. Теперь коллегия рассмотрит и подготовит решение по делу, а также основания. Ожидается, что стороны будут уведомлены о вердикте к концу января 2024 года.