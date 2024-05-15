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Сегодня, 21:04

В «Рубине» объяснили санкциями сложности перевода денег за Абильдгора и наказание от ФИФА

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ», почему ФИФА наложила на казанский клуб запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что запрет будет действовать в течение трех трансферных окон.

«Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора. Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа данный запрет будет снят», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Абильдгор выступал за «Рубин» с февраля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Рубин» после 28 тура занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

Источник: РБ Спорт
ФК Рубин (Казань)
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