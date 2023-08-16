Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал корреспонденту «СЭ» о том, что Дарья Усачева практикуется выступать в роли тренера.

«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили. Дашенька практикуется выступать в роли тренера. Она занимается с детьми. У нее очень хорошо получается. Это школа Тутберидзе. Она училась у нас и теперь передает все это детям. Какое решение Даша примет дальше, ее личный вопрос. Я ей его не задавал», — сказал Железняков «СЭ».

5 августа РИА «Новости» сообщало о том, что 17-летняя Усачева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и рассматривает вариант с завершением карьеры.