Мозалев: «Думаю, что мои чемпионаты Европы еще впереди»

Российский фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Он получил 82,42 балла и занял пятое место по итогам короткой программы.

— Что скажешь по поводу выступления? Как себя чувствуешь?

— Чувствую себя подуставшим. Не все получилось. А так ощущения от проката, кроме прыжков, отличные. Зрители поддерживали. Болельщики на трибунах присутствуют. Усталость присутствует после Кубка первого канала, я выложился там. Здесь уже тяжеловато. Много эмоций отдал в Москве.

— Каково тебе две недели подряд выступать?

— У меня такого ни разу не было. Было только с перерывом две недели максимум. Это мой последний сезон в юниорах был.

— Почему решился выступать, понимая, что будет сложно?

— Сложно, но это тоже опыт. Это чемпионат любимого города. Поэтому я здесь.

— Как тебе то, что впервые чемпионат города проходит при аншлаге?

— Это круто, что фигурное катание развивает и идет вперед, больше зрителей смотрят нас.

— Еще можно побороться за победу?

— За победу всегда можно побороться.

— Отсутствие тренера у бортика сказывалось?

— В общем, нет. У меня бывал уже такой опыт. Нужно и без тренера и с тренером уметь вступать это тоже опыт.

— А наличие материальных стимулов в чемпионате города вдохновляет на победы?

— Конечно. Здесь и комментировать нечего.

— С какими ощущениями смотрел ЧЕ?

— Я не смотрел, видел только результаты. Посмотрел таблицу и чуть прошелся по распечаткам. Никто особых впечатлений не оставил.

— Не обидно, что тебя там не было?

— Обидно, на самом деле. Но, я думаю, что мои чемпионаты Европы еще впереди. Не грущу, стараюсь работать дальше