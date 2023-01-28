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Фигурное катание

Сегодня, 17:05

Чемпион Германии Старостин высказался о ситуации Камилы Валиевой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Никита Старостин.
Фото AFP
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Немецкий фигурист Никита Старостин в интервью «СЭ» прокомментировал допинговую ситуацию вокруг Камилы Валиевой.

— Не могу не спросить о допинговой ситуации Камилы Валиевой. Просто интересно мнение из Европы — доверие к россиянам подорвано?

— Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно — чтобы прыгать четверные — допинг не поможет. Ничего не могу сказать.

— Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения к россиянам.

— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.

Никита Старостин. «Четверными Трусовой можно любоваться. Она как струна!» Чемпион Германии Старостин — о смене спортивного гражданства и связях с Россией

Фигурное катание
Камила Валиева
Никита Старостин
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