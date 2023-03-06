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Фигурное катание

Сегодня, 17:50

Авербух поддержал идею выступления журналиста «СЭ» на турнире шоу-программ

Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов примет участие в турнире шоу-программ.

«Почему нет? Это шоу-турнир. В участии журналистов ничего плохого не вижу. Главное, чтобы этот журналист был известен широкой аудитории. Конечно, в плане соревнований — это невозможно. Только вне конкурса», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Алина Загитова, Дмитрий Кузнецов и&nbsp;Евгения Медведева. Журналист «СЭ» участвует в настоящем турнире по фигурному катанию. Вместе с Загитовой и Медведевой

Фигурное катание
Илья Авербух
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