Авербух: «Надо вырезать ВАДА, всю эту гнилую систему, как фурункул»

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух раскритиковал деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту ВАДА, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон. И с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Настолько раковая опухоль спорта», — сказал Авербух в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток».

20 апреля стало известно, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. При этом спортсмены не были наказаны ВАДА, агентство не смогло доказать преднамеренность попадания препарата в организм. За обнаружение триметазидина в допинг-пробе Камилы Валиевой российская фигуристка была лишена медалей Олимпиады-2022 и дисквалифицирована на четыре года.

23 апреля Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность ВАДА в связи с положительными допинг-пробами китайских спортсменов. 25 апреля ВАДА пригласило независимого прокурора для участия в деле китайских пловцов.

27 апреля глава МОК Томас Бах заявил о полном доверии к ВАДА в деле с китайскими пловцами.