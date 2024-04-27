Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 11:52

Авербух: «Надо вырезать ВАДА, всю эту гнилую систему, как фурункул»

Сергей Разин
корреспондент
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух раскритиковал деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту ВАДА, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон. И с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Настолько раковая опухоль спорта», — сказал Авербух в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток».

Камила Валиева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «Для разных стран применяются разные правила». Могут ли пересмотреть «дело Валиевой» из-за скандала с китайцами?

20 апреля стало известно, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. При этом спортсмены не были наказаны ВАДА, агентство не смогло доказать преднамеренность попадания препарата в организм. За обнаружение триметазидина в допинг-пробе Камилы Валиевой российская фигуристка была лишена медалей Олимпиады-2022 и дисквалифицирована на четыре года.

23 апреля Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность ВАДА в связи с положительными допинг-пробами китайских спортсменов. 25 апреля ВАДА пригласило независимого прокурора для участия в деле китайских пловцов.

27 апреля глава МОК Томас Бах заявил о полном доверии к ВАДА в деле с китайскими пловцами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YOVGFiXFk4s
Илья Авербух
4
Обсудить
Читайте также
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Багин работает тренером одиночников в академии Плющенко