Авербух — о состоянии Костомарова: «Рома сражается, с каждым днем ему все лучше»

Основатель «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о финансовой помощи олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

«Еще раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Все, что передается, — это моя личная инициатива. И, конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны. Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны, и спасибо зрителям за все», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

В поддержку Костомарова проходит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе», в рамках которого зрители могут передать письма с теплыми словами для фигуриста. Ранее Авербух отмечал, что планирует отдать часть выручки с гастролей на лечение спортсмена.

46-летний Костомаров в январе этого года был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.