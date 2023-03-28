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Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему не отменил тур по пяти городам, хотя задумывался об этом после госпитализации фигуриста Романа Костомарова.
«Этот тур мы планировали давно. Но случилась трагическая история с Ромкой Костомаровым. Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление. Конечно, эта ситуация не могла не внести изменения, в какой-то момент я хотел вообще не проводить тур. Но было очень много обязательств — перед партнерами, перед ребятами», — цитирует Авербуха Sport24.
10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений.