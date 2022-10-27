Авербух заявил, что отсутствие российский спортсменов обесценивает успехи соперников на международной арене

Хореограф Илья Авербух рассказал, как он следит и относится к «Гран-при России».

— Удалось ли вам многое посмотреть и какое ощущение от отсутствия противостояния наших и не наших? Это снижает накал?

— Конечно, снижает. Но при этом огромное спасибо Федерации фигурного катания. Высочайшая организация турнира. Все, что можно сделать в сложившейся ситуации, делается. Но, конечно, ждем, что это несправедливое решение будет отменено и мы все будем соревноваться друг с другом, потому что только так можно выявить сильнейшего, когда все спортсмены мира соревнуются друг с другом. Я уверен, что это также абсолютно зеркально обесценивает победы наших коллег за рубежом и даже где-то обидно. Может, ты и лучший, но всегда будет в скобочках идти, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании — России.