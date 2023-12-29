Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:13

Волочкова: «Костомаров спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов»

Telegram Дзен

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» назвала Романа Костомарова лучшим спортсменом 2023 года.

«Роман Костомаров — легенда. Он спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов. Я счастлива с ним дружить, мы очень долгий путь прошли в «Ледниковом периоде». Могу сказать, что его выдержкой можно восхититься. То, что он превзошел все возможности человеческого организма, это действительно заслуживает очень большого уважение. Этот человек потрясающий, очень добрый и светлый. Хочу пожелать счастья ему, его жене Оксане и его семье», — сказала Волочкова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фигуристка Косторная показала фото в образе «Черного лебедя»

Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушила сигарету о ее спину