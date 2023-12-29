Волочкова: «Костомаров спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов»

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» назвала Романа Костомарова лучшим спортсменом 2023 года.

«Роман Костомаров — легенда. Он спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов. Я счастлива с ним дружить, мы очень долгий путь прошли в «Ледниковом периоде». Могу сказать, что его выдержкой можно восхититься. То, что он превзошел все возможности человеческого организма, это действительно заслуживает очень большого уважение. Этот человек потрясающий, очень добрый и светлый. Хочу пожелать счастья ему, его жене Оксане и его семье», — сказала Волочкова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.