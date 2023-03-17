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Фигурное катание

Сегодня, 20:44

Бестемьянова считает, что фигурист Малинин будет бороться за золото чемпионата мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что американский фигурист Илья Малинин будет бороться за первое место на чемпионате мира в Японии.

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, но не в прямом эфире. Вряд ли я увижу что-то интересное в женских и парных турнирах, но на мальчиков очень интересно будет посмотреть. Буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями, думаю, Илья Малинин будет бороться за первое место, но Эндрю Торгашеву это вряд ли светит. Я надеюсь, что Малинин исполнит четверной аксель», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Малинину 18 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022). 10 декабря Малинин занял третье место в финале Гран-при, чисто исполнив четверной аксель, являющийся самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17296863
Фигурное катание
Илья Малинин
Наталья Бестемьянова
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