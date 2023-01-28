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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Жилина: «Мне бы хотелось выступить на Кубке Первого канала»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Вероника Жилина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Вероника Жилина после выступления на Кубке московского спорта рассказала о желании поучаствовать в Кубке Первого канала. Командный турнир прошел 21 и 22 января.

«Да, хотелось бы выступить, мне очень хотелось бы выступить с великими спортсменами. Кто великие? Все спортсмены у нас в сборной. Но на Кубке Первого канала только можно было выступать членам взрослой сборной. В какую команду? Мне было бы без разницы», — сказала 14-летняя Жилина.

В субботу, 28 января Жилина выступила с показательным номером на Кубке Московского спорта по фигурному катанию. На турнире соревнуются спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет.

ФК Жилина
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