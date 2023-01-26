Чемпионка Эстонии Петрыкина попыталась повторить знаменитую дорожку шагов Ягудина из программы «Зима»

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина в интервью «СЭ» рассказала, как пыталась повторить дорожку шагов из короткой программы «Зима» Алексея Ягудина и почему считает запоминающейся произвольную программу Алены Савченко/Бруно Массо на Олимпиаде-2018:

— Есть ли какие-то самые запоминающиеся для тебя программы из истории фигурного катания?

— Их тоже очень много. Надо подумать. Конечно, это Алена Савченко и Бруно Массо — их произвольная программа на Олимпиаде. Но это больше в плане эмоций, которые они после нее проявили. Иногда пересматриваю короткую программу Алексея Ягудина «Зима». Мне очень нравилась дорожка шагов — мы ее даже пытались повторить.

— Получилось?

— Что-то да, но не так. Но вообще мне многие программы нравятся.