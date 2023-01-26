Чемпионка Эстонии прокомментировала номинацию на премию ISU в категории «Лучший новичок»

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина в интервью «СЭ» рассказала, как восприняла новость о своей номинации на премию ISU в категории «Лучший новичок». Спортсменка вошла в шорт-лист, а победитель станет известен 5 февраля.

— Если говорить о твоих успехах: ISU включил тебя в шорт-лист премии как лучшего новичка. Как тебе это, ожидала?

— Вообще не ожидала! Это очень приятно. Это не какая-то ответственность, а показатель того, что я понравилась зрителям. Эта номинация очень подняла мне настроение. Когда я увидела, что попала в топ-3, то даже выставила на своей страничке в социальных сетях. Это очень приятно. Буду стараться показывать высокие результаты, поднимать уровень фигурного катания Эстонии еще выше.