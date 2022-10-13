Чемпионка США 2022 года Белл завершила карьеру

Действующая чемпионка США Мэрайя Белл объявила о завершении карьеры.

«Я так благодарна за взлеты и падения, борьбу и успех. Это путешествие было трудным, и мне оно не всегда нравилось, но всегда его любила. Весь этот опыт сделал меня тем, кто я есть, — человеком, готовым покончить со своим соревновательной карьерой и взяться за следующую часть своей жизни со знаниями, которые я могла получить, только скользя по холодному льду каждый день. Мои мечты стали реальностью! Благодаря настойчивости и решимости я узнала, что нет никаких ограничений.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мне так повезло, что моя любовь к фигурному катанию заканчивается на самом высоком уровне. От всего сердца благодарю всех, кто поддерживал меня, вы сделали мое путешествие намного слаще. Увидимся снова на льду, но теперь только на шоу», — написала Белл в соцсетях.

Ранее 26-летняя американка заявила, что отсутствие русских фигуристов открывает возможности для других спортсменов.

Белл является чемпионкой (2022) и серебряной призеркой чемпионата США(2020), а также победительницей этапа Гран-при Skate Americа (2020). На Олимпиаде-2022 американка заняла 10-е место.