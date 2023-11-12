Чен считает, что российское фигурное катание окунулось в каменный век

Прославленная российская легкоатлетка Иоланда Чен высказала мнение о техническом арсенале молодых российских фигуристок.

«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии Петросян, ничего нет. Мы вернулись на сто лет назад. Вижу, что, кроме маленькой Аделии, ни одна из девушек не пробует прыгать три с половиной, четверные. Ничего страшного, падайте! Это нужно делать на соревнованиях. Если что-то получается на тренировках, никого не волнует — зритель этого не видел. Лиза Туктамышева в свои 25 прогрессировала. Мне сейчас неинтересно смотреть девочек. А этап без Аделии — ничего будоражащего. Надеюсь, Камила не пойдет по этому пути и попробует интриговать. Сейчас значительно интереснее смотреть мальчиков! Они идут на риск и берут быка за рога», — приводит слова Чен Sport24.

16-летняя Петросян занимается в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.