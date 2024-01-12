Дизайнер Косторной сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки

Дизайнер Алена Куклычева сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки Алены Косторной.

«Деньги нам вернули, все нормально. Всем спасибо, кто поддержал нас», — приводит слова Куклычевой РИА «Новости».

3 января Куклычева заявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Она также отметила, что попросила фигуристку оправить ей все костюмы для шоу, которые та не оплачивала. По словам дизайнера, Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей.

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.