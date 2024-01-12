Дизайнер Косторной сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки

12 января, 22:55
Дизайнер Алена Куклычева сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки Алены Косторной.
«Деньги нам вернули, все нормально. Всем спасибо, кто поддержал нас», — приводит слова Куклычевой РИА «Новости».
3 января Куклычева заявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Она также отметила, что попросила фигуристку оправить ей все костюмы для шоу, которые та не оплачивала. По словам дизайнера, Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей.
В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.