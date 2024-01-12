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Фигурное катание

12 января, 22:55

Дизайнер Косторной сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Дизайнер Алена Куклычева сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки Алены Косторной.

«Деньги нам вернули, все нормально. Всем спасибо, кто поддержал нас», — приводит слова Куклычевой РИА «Новости».

3 января Куклычева заявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Она также отметила, что попросила фигуристку оправить ей все костюмы для шоу, которые та не оплачивала. По словам дизайнера, Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей.

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240112/kostornaya-1921067321.html
Фигурное катание
Алена Косторная
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