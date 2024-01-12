Тарасова заявила, что Дэвис и Смолкин заняли свое место в ритм-танце на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы.

«Седьмое место — хороший результат для Дэвис и Смолкина. Они постепенно двигаются вверх по сравнению с прошлым их выступлением на чемпионате Европы. Они заняли свое место, но могли быть и шестыми, и пятыми. Может, завтра они будут повыше. Желаю им хорошо откататься в произвольном танце. Я не говорю про прогресс, когда люди занимают седьмые места, для меня существуют другие места. Конечно, они прогрессируют, профессионально работают. Их тренер наверняка знает, что им нужно, чтобы быть в тройке на следующий год», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, получили 76,33 балла по итогам своего выступления.

С произвольными танцами на первенстве Европы в Каунасе (Литва) дуэты выступят в субботу, 13 января.