Две российские фигуристки в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление допинга

Допинг
Сегодня, 11:42
Две российские фигуристки отбывают на данный момент дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
От стартов отстранены Мария Сотскова и Валерия Старыгина, выступавшая в танцах на льду в паре с Иваном Волобуевым.
23-летняя Сотскова получила дисквалификацию до 2030 года за употребление фуросемида и фальсификацию. Срок дисквалификации 26-летней Старыгиной истечет 17 января 2024 года. Она отбывает наказание за использование запрещенной субстанции.
Сотскова — серебряный призер финала «Гран-при» сезона-2017/18, а также призер чемпионатов России. Фигуристка объявила о завершении карьеры в 2020 году.
Старыгина в паре с Волобуевым выигрывала международный турнир Coupe de Nice в 2011 году.