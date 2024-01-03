Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 11:42

Две российские фигуристки в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление допинга

Алина Савинова
Telegram Дзен

Две российские фигуристки отбывают на данный момент дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

От стартов отстранены Мария Сотскова и Валерия Старыгина, выступавшая в танцах на льду в паре с Иваном Волобуевым.

23-летняя Сотскова получила дисквалификацию до 2030 года за употребление фуросемида и фальсификацию. Срок дисквалификации 26-летней Старыгиной истечет 17 января 2024 года. Она отбывает наказание за использование запрещенной субстанции.

Сотскова — серебряный призер финала «Гран-при» сезона-2017/18, а также призер чемпионатов России. Фигуристка объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Старыгина в паре с Волобуевым выигрывала международный турнир Coupe de Nice в 2011 году.

Источник: https://tass.ru/sport/19669539
Фигурное катание
0
Читайте также
В Белгороде сработала сирена ракетной опасности
В США испугались жесткого ответа РФ на конфискацию российских активов
WSJ предрекла Украине кризис из-за нехватки боеприпасов
Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Алек Болдуин выразил восхищение катанием Валиевой