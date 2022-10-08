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Фигурное катание

Сегодня, 11:49

Екатерина Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Щербаковой

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением по поводу того, что фигуристка Анна Щербакова может завершить карьеру.

«Мне всегда странно, когда многие начинают задаваться вопросом, завершит ли какой-либо спортсмен карьеру, после того, как объявил перерыв или начинает параллельно заниматься чем-то новым. На это может ответить сам спортсмен. Что касается Ани Щербаковой, пока она официально не объявила о завершении карьеры, болельщикам остается ждать ее возвращения на лед и радоваться, как сейчас фигуристка развивается вне ледовой арены и тренировок.
В любом случае опыт ведущей «Ледникового периода» и выступление на публику в другом амплуа будет только в плюс. Это повышение своего рейтинга как медийного лица. Однако я пока не могу оценить работу Ани, поскольку не присутствовала на съемках, и в сети пока нет выпусков шоу», — приводит Sport24 слова Бобровой.

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Спортсменка взяла паузу в профессиональной карьере и будет ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-08-olimpiyskaya-chempionka-bobrova-otreagirovala-na-vozmozhnoye-zaversheniye-karyery-shcherbakovoy
Фигурное катание
Анна Щербакова
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