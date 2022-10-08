Екатерина Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Щербаковой

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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением по поводу того, что фигуристка Анна Щербакова может завершить карьеру.
«Мне всегда странно, когда многие начинают задаваться вопросом, завершит ли какой-либо спортсмен карьеру, после того, как объявил перерыв или начинает параллельно заниматься чем-то новым. На это может ответить сам спортсмен. Что касается Ани Щербаковой, пока она официально не объявила о завершении карьеры, болельщикам остается ждать ее возвращения на лед и радоваться, как сейчас фигуристка развивается вне ледовой арены и тренировок.
В любом случае опыт ведущей «Ледникового периода» и выступление на публику в другом амплуа будет только в плюс. Это повышение своего рейтинга как медийного лица. Однако я пока не могу оценить работу Ани, поскольку не присутствовала на съемках, и в сети пока нет выпусков шоу», — приводит Sport24 слова Бобровой.
18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Спортсменка взяла паузу в профессиональной карьере и будет ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.