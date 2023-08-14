Энберт: «Ставим с Медведевой новые программы. Нам есть, чем удивить зрителей»

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что не опасается по поводу своих совместных выступлений с Евгенией Медведевой в связи с тем, что она могла бы начать кататься со своим молодым человеком Дмитрием Чигиревым.

Избранник двукратной чемпионки мира выступает в парном фигурном катании с Екатериной Гейниш. На данный момент пара тренируется у Арины Ушаковой и Влада Жовнирского.

«Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнерша. Я думаю, что о шоу он пока не думает. К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнеры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал на шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» — с Женей Медведевой. Это классно, что мы можем попробовать покататься с разными партнерами. Посмотрим, что произойдет дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе. На данный момент и у нас с Евгенией еще есть, чем удивить зрителей», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Медведева и Энберт выступают в дуэте в ледовых спектаклях продюсера и хореографа Ильи Авербуха с 2021 года. Фигуристы примут участие в гала-шоу серебряного призера Олимпийских игр «Письма любви», которое пройдет с 22 августа по 30 сентября в Сочи.