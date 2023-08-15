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Фигурное катание

Сегодня, 05:12

Энберт рассказал, сможет ли Косторная уйти от Куницы к другому партнеру

Сергей Разин
корреспондент
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Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о том, сможет ли Алена Косторная уйти к другому партнеру в парном катании от своего супруга Георгия Куницы, если это будет необходимо.

«По поводу пары в жизни и пары на льду — это всегда сложный вопрос. Все зависит от людей. Если пара умеет разделять, что есть личная жизнь и есть работа, то смена партнера возможна. И такие случаи в фигурном катании были. Мне вспоминается американская пара — Алекса Шимека и Брендон Фрейзер. Раньше Алекса каталась со своим супругом — Крисом Книримом. Они продолжают жить семейной жизнью, а для спорта она нашла нового партнера.

Алена — более опытная спортсменка в плане умения исполнять шаги, связки и доносить мысли через хореографию. Георгию 100% есть чему поучиться у Алены в плане катания и пластики. Но сейчас у них идет период скатывания, когда Алена тратит время на то, чтобы изучить парные элементы, которые Георгий хорошо умеет делать. Я думаю, у них точно будет время спрогрессировать — когда ты катаешься в паре, ты делишься своими умениями с партнером", — приводит слова Энберта «Газета.ru».

19-летняя Косторная и 20-летний Куница поженились 12 августа. Оба фигуриста занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в предстоящем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. Она перешла в парное катание в начале этого года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/14/21072608.shtml
Александр Энберт
Алена Косторная
Георгий Куница
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