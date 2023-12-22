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Фигурное катание

22 декабря, 23:20

Энберт высказался о победе Семененко на чемпионате России по фигурному катанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт высказался о победе Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Прекрасное выступление Семененко и всех призеров. В мужском одиночном мы не знали о другом, на протяжении всего сезона видели много хороших программ. На пьедестале ребята, которые выступили с чистой произвольной программой. У Гуменника была серьезная ошибка в короткой программе, падение в акселе в три с половиной оборота. В короткой программе важно кататься чисто. Сильные соперники не позволили Гуменнику выиграть чемпионат России, у него все для этого есть, но не в этот раз. Но и отрыв у Петра пару баллов, минимальный процент проиграл, равное катание почти. Провал лидеров сборной? В мужском одиночном катании очень сильная конкуренция. На протяжении всего сезона тяжело было называть лидера. К чемпионату России все подошли в равных условиях, такая конкурентная среда, что, когда допускаешь ошибки, ты сильно откатываешься назад. У мужчин мы в другие разы не видели такого катания, но в этом году все показали очень сложный контент. У лидеров много ошибок было, конкуренция им не позволила быть выше», — приводит слова Энберт Metaratings.ru.

Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место в турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-prekrasnoe-vystuplenie-semenenko-u-gumennika-byla-seryoznaya-oshibka-v-korotkoi-programme-317919/
Фигурное катание
Александр Энберт
Евгений Семененко
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