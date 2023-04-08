Медведева о своем шоу на YouTube: «Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем. Больше сказать не могу»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире шоу-программ, который прошел 18 марта.

— Какие ощущения от выступления сегодня?

— Как обычно. Очень люблю этот номер, особенно мне нравится в Telegram давать анонс. Довольна зрителями. Даже кто-то пел в паузе. Девчонки, которые держали буквы горланили прямо, орали текст.

— Возвращение такой фишки не планируется, чтобы пел зал?

— Пока нет. Просто не везде это технически возможно и не все в зале знают, что петь. Для этого нужно делать анонсы, пускать караоке.

— Классные тапочки.

— Спасибо! В прошлом году купила. Неудобные.

— Если бы тебе задали вопрос, что такое шоу Тутберидзе, как бы ты ответила?

— Это спорт. Потому что все-таки шоу Авербуха, в которых я нахожусь больше и шоу Тутберидзе это два разных. Здесь в основном действующие спортсмены кроме Макса Транькова и Дани. Про себя не говорю. В шоу Ильи действующих почти нет, там весь старый состав включая меня. Средний состав. Для меня главным было выйти, свой инвалидный сальхов прыгнуть. У меня и так самый легкий набор из всех здесь. Так позволяет моя спортивная форма.

— Расскажешь чуть больше про новое шоу на Youtube?

— У нас готов сценарий уже. В течение нескольких недель мы будем снимать пилот. Сейчас активно занимаемся приглашением звезд. Формат интересный. Обычно такие форматы заходят.

— Это будет про юмор?

— Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем. Мы будем узнавать мнения разных гостей на определенные ситуации. Больше сказать не могу. Там будет клевый интерактив. Мне самой было бы интересно поучаствовать. Было бы круто, если бы меня позвали в мое шоу.

— Первый гость уже известен?

— Пока что нет. Но мы сейчас этим занимаемся.