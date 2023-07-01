Евгения Медведева: «Предложений поступает много. Берусь тоже за многое»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о предложениях после завершения профессиональной спортивной карьеры.

— Предложений поступает много. Берусь тоже за многое. Благо у меня есть команда, которая может сказать: «Не надо, это не твое». Фигурное катание здорово, но это тяжелая активность. Не сможешь ты до 70 лет заниматься этим видом спорта. Есть такие великие люди как Алексей Мишин, который всю жизнь посвящает фигурному катанию. Мне хотелось бы быть более разносторонним человеком. Фигурное катание всегда останется в моей жизни в том или ином виде!

— Было ли желание попробовать что-то экстремальное? Какой-то такой вид спорта.

— Очень хочу вэйкборд. Друзья говорят, что очень весело. Зимой я впервые встала на горные лыжи. У фигуристов есть такая тема, что тебе нельзя ни в коем случае на лыжи, если ты действующий спортсмен. Решила, что теперь от жизни надо брать все. Это здорово.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Фигурное катание всегда останется в моей жизни в том или ином виде!