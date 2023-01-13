Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о традиции поздравлений победителей и призеров в группе Этери Тутберидзе

Серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о традиции поздравлений победителей и призеров в группе Этери Тутберидзе.

«В «Хрустальном» есть такая «стена поздравлений», куда после каждых соревнований вывешиваются фотографии победителей и призеров. Очень приятно наблюдать, как по ходу сезона она заполняется», — рассказал Морозов «Газете.Ru».

Также спортсмены отметили, что поздравили своих коллег по группе — Софью Акатьеву и Камилу Валиеву, — которые завоевали золото и серебро соответственно на чемпионате России-2023.

«Посмотреть прокаты девочек не было возможности, потому что сами готовились к произвольной программе, — сказала Тарасова. — Но после соревнований мы друг друга, конечно, поздравили».