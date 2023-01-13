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Фигурное катание

13 января, 23:03

Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о традиции поздравлений победителей и призеров в группе Этери Тутберидзе

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о традиции поздравлений победителей и призеров в группе Этери Тутберидзе.

«В «Хрустальном» есть такая «стена поздравлений», куда после каждых соревнований вывешиваются фотографии победителей и призеров. Очень приятно наблюдать, как по ходу сезона она заполняется», — рассказал Морозов «Газете.Ru».

Также спортсмены отметили, что поздравили своих коллег по группе — Софью Акатьеву и Камилу Валиеву, — которые завоевали золото и серебро соответственно на чемпионате России-2023.

«Посмотреть прокаты девочек не было возможности, потому что сами готовились к произвольной программе, — сказала Тарасова. — Но после соревнований мы друг друга, конечно, поздравили».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/13/19481071.shtml
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Этери Тутберидзе
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