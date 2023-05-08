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Фигурное катание

Сегодня, 16:26

Фигурист Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пост Романа Костомарова.
Фото Соцсети
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Фигурист Роман Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. Олимпийский чемпион поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!» — написал Костомаров в соцсетях.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

«Много трудностей еще впереди, но надеюсь я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой...» — добавил Костомаров.

Пост Романа Костомарова.
Фото Соцсети

Костомаров, партнершами которого также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович, известен по выступлениям в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, дважды выиграл чемпионат мира и трижды — Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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