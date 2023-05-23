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Сегодня, 08:16

Фигурист Угожаев назвал своих кумиров в спорте

Руслан Минаев
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Российский фигурист Николай Угожаев назвал своих кумиров в спорте.

«Первым был Юдзуру Ханю. Потом, когда я уже подрос, мне стал нравиться Патрик Чан — по всему, что касается скольжения и программ. Ханю как был, так и остается, но где-то на втором месте, в плане прыжков и понимания программы и музыки хочется на него равняться. Нэтан Чен — ориентир в плане стабильности прыжков и программ», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

16-летний Угожаев является серебряным призером первенства России 2022 года среди юниоров, а также призером этапов Гран-при России.

Источник: Чемпионат
Фигурное катание
Нэтан Чен
Юдзуру Ханю
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