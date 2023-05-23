Российский фигурист Чиризано намерен перейти в сборную Чехии, несмотря на отказ ФФКР

Как стало известно «СЭ», Дарио Чиризано не откажется от планов перехода в сборную Чехии, несмотря на отказ в одобрении заявки со стороны Федерации фигурного катания России.

Чиризано вместе с новой партнершей Денисой Цимловой продолжают тренировки в Монреале и намерены ждать окончания срока, после которого переход будет одобрен. Цимлова и Чиризано работают в группе Ромэна Агенауэра, считающейся лучшей в мировых танцах. Этот штаб представляют олимпийские чемпионы Пападакис/Сизерон и бронзовые призеры Игр-2022 Хаббелл/Донохью.

Однако, как рассказал источник, чешская сторона сама не уверена, какой конкретно срок придется ждать. Судя по заявлениям российской федерации, должно пройти два года с момента запроса о смене гражданства. Тогда о возвращении может идти речь только весной 2025-го. Если же отсчет будет вестись от соревнований, то два года с последнего международного старта истекут осенью 2023-го. Скорее всего, как оценил источник, это будет предметом торга между федерациями.

При любом раскладе пара Цимлова/Чиризано успевает выступить в олимпийском сезоне-2025/26.